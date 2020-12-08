Лукашенко решил подать в суд на "банду" МОК

Президент Белоруссии оспорит запрет на посещение Олимпийских игр

Александр Лукашенко решил оспорить в суде решение Международного олимпийского комитета. Президент Белоруссии не согласен с введенными в отношении национального комитета санкциями – и с запретом ему лично, как главе НОК, участвовать в мероприятиях Олимпиады.

"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина. Что я свою страну защищаю?", - заявил Лукашенко, имея в виду президента МОК Томаса Баха.

Белорусский лидер также возмущен решением МОК ввести санкции против его сына Виктора Лукашенко - первого вице-президента Национального Олимпийского комитета Белоруссии. Президент Белоруссии убежден, что санкции, введенные западными странами и МОК, направлены на противодействие проводимой им справедливой внутренней политики, напоминает агентство БелТА.

Ранее исполком МОК наложил временные санкции на руководство Национального олимпийского комитета Белоруссии. Они будут действовать до февраля 2021 года, когда должны пройти очередные выборы руководства НОК.

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