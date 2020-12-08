ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко решил подать в суд на "банду" МОК

13:36
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Президент Белоруссии оспорит запрет на посещение Олимпийских игр

Александр Лукашенко решил оспорить в суде решение Международного олимпийского комитета. Президент Белоруссии не согласен с введенными в отношении национального комитета санкциями – и с запретом ему лично, как главе НОК, участвовать в мероприятиях Олимпиады.
Лукашенко: мир скатывается к "управляемому хаосу"

"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина. Что я свою страну защищаю?", - заявил Лукашенко, имея в виду президента МОК Томаса Баха.

Белорусский лидер также возмущен решением МОК ввести санкции против его сына Виктора Лукашенко - первого вице-президента Национального Олимпийского комитета Белоруссии. Президент Белоруссии убежден, что санкции, введенные западными странами и МОК, направлены на противодействие проводимой им справедливой внутренней политики, напоминает агентство БелТА.

Ранее исполком МОК наложил временные санкции на руководство Национального олимпийского комитета Белоруссии. Они будут действовать до февраля 2021 года, когда должны пройти очередные выборы руководства НОК.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко на хоккейном матче
Александр Лукашенко на хоккейном матче
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.