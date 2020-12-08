Закрытие баров в Петербурге напомнило Шнурову времена СССР

Он выразил солидарность с "барным сопротивлением"

Сергей Шнуров выразил поддержку кафе, барам и ресторанам Петербурга, которые отказались соблюдать распоряжение властей города и решили работать в новогоднюю ночь.

Ранее власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции среди горожан. С 30 декабря по 3 января заведения общепита будут закрыты. Многие рестораторы города не согласились с этими правилами и заявили, что откроются в новогоднюю ночь.

Шнуров рассказал историю из детства о том, как он в десятом классе отмечал Новый 1989 год на Невском проспекте. В то время все заведения были закрыты, а потому будущей знаменитости и его друзьям пришлось довольствоваться водкой в парадном. Музыкант отметил, что закуску с собой носить было не принято, а потому алкоголь "занюхивали головой собутыльника".

"Сегодня, закрыв все бары Питера, нам предлагают окунуться в ту старую, незабываемую атмосферу советского праздника. Я это всё видел своими глазами. Спасибо, больше не надо. Хочу выразить абсолютную солидарность с барным сопротивлением. Тридцать лет ушло на то, чтобы научиться если не жить по-человечески, то хотя бы пить. Назад дороги нет!" - заявил Шнуров.

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