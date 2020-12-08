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Лавров призвал к перезагрузке отношений России и Германии

15:02
  • вторник
  • 08 декабря 2020

В отношениях Москвы и Берлина накопилось много вопросов

Отношения Москвы и Берлина нуждаются в переосмыслении и перезагрузке. Уверенность в этом высказал Сергей Лавров на встрече с делегацией партии "Альтернатива для Германии", передает "ТВ Центр".
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Переговоры состоялись в Москве. Представители крупнейшей оппозиционной фракции в немецком Бундестаге выразили приверженность курсу на сотрудничество с Россией. И осудили европейские санкции в отношении Москвы, которые нанесли большой ущерб самой ФРГ. Стороны выразили общее мнение: в российско-германских отношениях накопилось немало серьёзных проблем, которые необходимо решать.

"У нас с Германией много вопросов, по которым мы занимаем разные позиции, порой противоположные позиции, но в современном мире это естественная вещь. И ситуация, прежде всего, нарастание трансграничных угроз, которые являются общими для всего человечества, требуют как раз диалога, требуют поиска баланса интересов, а не нагнетания конфронтации. И ваш приезд в Российскую Федерацию, конечно же, является очень хорошей возможностью, чтобы такой диалог продолжать", - заявил Лавров.

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