Оппозиция заблокировала центр Еревана с требованием отставки Пашиняна

Полиция пытается разогнать протестующих

Ереван захлестнули массовые беспорядки. В центре армянской столицы собрались тысячи протестующих, требующих отставки премьера Пашиняна.

Сторонники оппозиции блокируют дороги и проспекты - из-за этого в городе образовались серьезные пробки. На одной из станций метро активисты не пропускают поезда. То и дело происходят драки и стычки. Задержаны несколько десятков человек, передает "ТВ Центр".

В субботу оппозиция выдвинула требование Николу Пашиняну - он должен уйти в отставку, в противном случае по всей стране начнутся акции неповиновения. Срок ультиматума истек сегодня утром.

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