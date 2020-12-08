Читающий по слогам сын растрогал Собчак на видео

Малыш растет крайне сообразительным

Телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram милое видео, на котором ее сын Платон читает поздравительную открытку.

В ноябре Платону исполнилось четыре года. Несмотря на столь юный возраст, малыш уже умеет читать. 8 декабря Собчак показала видео, на котором сын достает из рюкзака поздравительную открытку и читает по слогам.

"Ты мое счастье! Он уже читает у меня! Четыре года!" - умиляется Ксения Собчак за кадром.

Платон увидел, что в рюкзаке лежат книжки и конструктор Lego. Собчак спросила его, что он больше любит - книги или конструктор. "Я все в мире люблю", - нашелся с ответом Платон.

Напомним, что Собчак родила сына от актера Максима Виторгана. Они были женаты с 2013 по 2019 год. Сейчас журналистка замужем за режиссером Константином Богомоловым.

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