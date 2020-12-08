Объявлено о влиянии пандемии коронавируса на качество метеопрогнозов

Точность снизилась из-за введенных ограничений

Качество метеорологических прогнозов существенно снизилось за время пандемии коронавируса. Все дело в связанных с COVID-19 ограничениях – в частности, сокращением рейсов самолетов, датчики на которых оперативно передают данные о температуре, ветре и влажности.

"Очень часто в последнее время возникал вопрос, как пандемия повлияла на точность наблюдений и прогнозов. Практически в разы сократилось количество данных, которые фиксировались на борту самолетов", - заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд пояснил, что в датчики устанавливались в самолетах 40 крупных авиакомпаний. Во время полета они фиксировали всю необходимую информацию. Отсутствие этих данных сегодня негативно отразилось на точности прогнозов, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"