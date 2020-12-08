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Объявлено о влиянии пандемии коронавируса на качество метеопрогнозов

14:08
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Точность снизилась из-за введенных ограничений

Качество метеорологических прогнозов существенно снизилось за время пандемии коронавируса. Все дело в связанных с COVID-19 ограничениях – в частности, сокращением рейсов самолетов, датчики на которых оперативно передают данные о температуре, ветре и влажности.
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"Очень часто в последнее время возникал вопрос, как пандемия повлияла на точность наблюдений и прогнозов. Практически в разы сократилось количество данных, которые фиксировались на борту самолетов", - заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд пояснил, что в датчики устанавливались в самолетах 40 крупных авиакомпаний. Во время полета они фиксировали всю необходимую информацию. Отсутствие этих данных сегодня негативно отразилось на точности прогнозов, передает ТАСС.

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