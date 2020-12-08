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Билл Гейтс анонсировал появление еще шести вакцин от коронавируса

15:21
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Они могут появиться уже в начале 2021 года

Билл Гейтс заявил, что уже в первом квартале следующего года человечество может получить шесть вакцин от коронавирусной инфекции, выпущенных разными компаниями.

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"Я ожидаю, что около шести вакцин получат одобрение к первому кварталу 2021 года", - заявил филантроп.

Он отметил, что препараты разрабатывают компании Novavax, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna.

Гейтс подчеркнул, что появление вакцин поспособствует борьбе с коронавирусом. По его словам, вакцинация может помочь преодолеть пандемию к 2022 году, передает CNBC International TV.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 67,6 миллионов человек, 1,54 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,52 миллиона заболевших, более 44 тысяч пациентов скончались.

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