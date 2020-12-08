В Роспотребнадзоре допустили отмену ограничений в школах к весне

Условие – улучшение эпидемиологической ситуации

Правила профилактики коронавируса в школах могут быть отменены к весне – при условии улучшения эпидемической ситуации в России. Благодаря введенным с начала учебного года ограничениям заболеваемость детей при очном обучении снизилась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Утверждать, что в России наметился спад заболеваемости CJVID-19, в Роспотребнадзоре не торопятся.

"Мы не торопимся обнадеживаться. Сегодня смотрим как ежедневные, так и средненедельные данные. Люди могут обращаться после выходных и к четвергу все вносится в базу", - сообщила Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

Попова пояснила, что россияне не торопятся обращаться за помощью в выходные дни. Глава Роспотребнадзора добавила, что повторных случаев заболевания коронавирусом после перенесенной болезни в России не зафиксировано.

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