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Николай Носков станет дедушкой в третий раз

14:40
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Артист уже подводит итоги года

Певец Николай Носков, который три года назад перенес инсульт, готовится снова стать дедушкой.
Носков показал фото маленьких внучек-красавиц

Носков сказал, что 2020 год был непростым. Тем не менее в его жизни случилось немало хорошего. Например, он дал большой концерт в Петербурге и победил в двух номинациях в премии "Виктория".

"И самое, пожалуй, важное и радостное событие - недавно дочь обрадовала, что мы ожидаем пополнение - третьего внука", - сказал kp.ru 64-летний артист.

Николай Носков до сих пор проходит реабилитацию после инсульта. Правда, из-за пандемии пришлось сократить число встреч с врачом.

Носков с женой живут за городом. Артист работает над новым альбом, а 9 декабря планирует дать онлайн-концерт.

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