Жириновский предложил выдать депутатам скафандры

Парламентарий назвал зал заседаний "красной зоной"

Вопрос об ограничительных мерах затронули во вторник на заседании Государственной Думы. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил недовольство по поводу числа депутатов, которые одновременно находятся в зале заседаний. И предложил весьма радикальные меры, передает "ТВ Центр".

"Я вот сейчас выступил и покидаю зал, считаю что зал - это "красная зона". Я перейду в "зеленую зону" здесь же, в здании Госдумы. Я предлагаю скафандры давать депутатам", - заявил Жириновский.

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