Путин подписал закон об удаленке

Закон вступит в силу уже 1 января

Владимир Путин во вторник подписал ряд законов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Один из них касается заморозки накопительной части пенсии. Она продлевается до 2023-го года. Кроме того, президент разрешил перенаправлять материнский капитал на другие цели через полгода после их поступления в Пенсионный фонд, а также утвердил закон, определяющий нормы удаленной работы.

Документ вводит такие понятия, как дистанционная, временная дистанционная и комбинированная дистанционная работа. Согласно закону, временный перевод сотрудника на удаленку не может превышать 6 месяцев.

Кроме того, в тексте документа оговаривается основание для увольнения за прогул. Уволить могут, если работник не выходит на связь более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.

Открыть больничный, заключить или разорвать трудовой договор, а также подписать соглашения о материальной ответственности можно будет в электронном виде. Кроме того, работодателям запрещено снижать зарплаты сотрудников при переводе на удаленную работу.

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