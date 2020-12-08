ДТП с бензовозом и фурой около "Домодедово" попало на видео

Разлива топлива не было

Один человек погиб в крупной аварии недалеко от аэропорта "Домодедово". Все произошло на 38-м километре трассы А-105, где столкнулись сразу пять машин: два грузовика, бензовоз и несколько легковушек, сообщает "ТВ Центр".

На кадрах видно, что от кабины водителя одной из фур почти ничего не осталось. А бензовоз не успел затормозить и всю его переднюю часть буквально вмяло в прицеп впереди идущей машины.

Водитель спецтранспорта погиб на месте. Разлива топлива не произошло. Сейчас сотрудники полиции выясняют причины происшествия.

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