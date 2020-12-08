Попова увеличила сроки воздержания от алкоголя перед вакцинацией

Употребление горячительного мешает формированию иммунитета

Россиянам, планирующим прививку от коронавируса, следует соблюдать определенные правила, чтобы сформировался иммунитет к COVID-19. В частности, до и после вакцинации необходимо воздержаться от употребления алкоголя, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Как минимум две недели до иммунизации абсолютно точно надо прекратить прием. Выработка иммунитета - это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции - 42 дня", - пояснила Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам главного санитарного врача, в течение 42 дней от первой прививки идет формирование иммунитета. В этот период гражданам надо поберечь свой организм. В целом срок полного воздержания от горячительных напитков составит 56 дней. Если это для кого-то представляет проблему, то, возможно, надо обратиться к специалисту-наркологу, отметила Попова. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что режим необходимо соблюдать в течение 42 дней.

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