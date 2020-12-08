Попова: тотального запрета на проведение мероприятий нет

Глава Роспотребнадзора не считает необходимым запрещать всё

На сегодняшний день в России нет тотального запрета на проведение мероприятий, подчеркнула руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, такие меры не нужны, однако россияне должны научиться четко соблюдать установленные правила.

По мнению Поповой, полностью запрещать все мероприятия нет необходимости. При этом она отметила, что в сложившейся эпидемиологической ситуации люди должны выработать привычку следовать правилам, чтобы не снижать качество жизни.

"Сегодня нет тотального запрета на проведение чего-либо и это не нужно. Нам надо научиться жить в этой ситуации, и для этого надо навык в себе воспитать - четкого следования правил. Почему оштрафовали? Нарушили правила! Наказывают тогда, когда правила нарушили", - сказала Попова.

Глава ведомства добавила, что нарушение противокоронавирусных мер должны наказываться, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

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