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Попова: тотального запрета на проведение мероприятий нет

15:40
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Глава Роспотребнадзора не считает необходимым запрещать всё

На сегодняшний день в России нет тотального запрета на проведение мероприятий, подчеркнула руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, такие меры не нужны, однако россияне должны научиться четко соблюдать установленные правила.

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По мнению Поповой, полностью запрещать все мероприятия нет необходимости. При этом она отметила, что в сложившейся эпидемиологической ситуации люди должны выработать привычку следовать правилам, чтобы не снижать качество жизни.

"Сегодня нет тотального запрета на проведение чего-либо и это не нужно. Нам надо научиться жить в этой ситуации, и для этого надо навык в себе воспитать - четкого следования правил. Почему оштрафовали? Нарушили правила! Наказывают тогда, когда правила нарушили", - сказала Попова.

Глава ведомства добавила, что нарушение противокоронавирусных мер должны наказываться, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

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