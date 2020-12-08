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Замглавы "Победы" уволили за хулиганский полет в поддержку Дзюбы

15:57
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Отклонение лайнера от маршрута создало внештатную ситуацию

Совет директоров авиакомпании "Победа", входящей в "Аэрофлот", объявил выговор генеральному директору авиаперевозчика Андрею Калмыкову после ситуации с изменением маршрута самолета в поддержку футболиста Артема Дзюбы. Также было принято решение уволить одного из заместителей гендиректора.

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11 ноября в небе над Нефтекамском лайнер изменил маршрут и "нарисовал" в небе фаллический символ. Внеплановый маневр создал в небе внештатную ситуацию, а из-за отклонения от маршрута самолет прибыл в Екатеринбург на 32 минуты позже положенного срока.

По словам экипажа рейса, фигура появилась в небе не по инициативе пилотов. "Это не я. Я все понимаю, я не особо был рад этому, мне сказали, флайт-план подали, я делаю, вы не согласовывались, я только рад", - заявил один из пилотов в ходе переговоров с диспетчерами.

Произошедшее заинтересовало Росавиацию и Минтранс, передает РБК. В Росавиации опубликовали отчет, в котором предлагалось уволить главу авиакомпании "Победа", поскольку "были выявлены факты, которые указывают на намеренные действия руководства ООО "Авиакомпания "Победа" по включению в план полета участка внетрассового полета и дезинформацию органов ОВД".

Ранее в Сеть попало интимное видео с участием Артема Дзюбы. Футболисту пришлось закрыть свой аккаунт в Instagram, также появление ролика в интернете отразилось и на работе спортсмена. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил Дзюбу от ноябрьских матчей, а "Зенит" лишил форварда капитанской повязки в матче с "Краснодаром". Тем не менее, многие российские знаменитости поддержали спортсмена.

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