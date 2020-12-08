ЧП в астраханском бассейне произошло из-за неопытности работника

Ему не объяснили, как нужно работать с химикатами

Следственный комитет предъявил обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности исполняющей обязанности директора спорткомплекса "Динамо", где накануне 30 человек отравились парами хлора.

ЧП произошло по причине того, что работник, который первый день вышел на работу, перепутал баки с жидкостями. В результате произошла химическая реакция с выделением хлора. Газообразная смесь распространилась по всему спорткомплексу, вызвав ожоги слизистой глаза и органов дыхания у детей и взрослых.

СК установил, что обвиняемая обязана была следить за безопасностью, контролировать техническое состояние спорткомплекса, а также проводить инструктаж для новых работников. Однако этого сделано не было.

ЧП произошло утром 7 декабря. Из спорткомплекса "Динамо" в Астрахани госпитализировали 32 человека, в том числе 21 ребенка с острым отравлением хлором. 8 декабря пятерых детей перевели из реанимации в обычные палаты, их жизни ничего не угрожает. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

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