ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЧП в астраханском бассейне произошло из-за неопытности работника

15:22
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Ему не объяснили, как нужно работать с химикатами

Следственный комитет предъявил обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности исполняющей обязанности директора спорткомплекса "Динамо", где накануне 30 человек отравились парами хлора.
Глава Минздрава Астрахани отравился хлором при спасении детей из бассейна

ЧП произошло по причине того, что работник, который первый день вышел на работу, перепутал баки с жидкостями. В результате произошла химическая реакция с выделением хлора. Газообразная смесь распространилась по всему спорткомплексу, вызвав ожоги слизистой глаза и органов дыхания у детей и взрослых.

СК установил, что обвиняемая обязана была следить за безопасностью, контролировать техническое состояние спорткомплекса, а также проводить инструктаж для новых работников. Однако этого сделано не было.

ЧП произошло утром 7 декабря. Из спорткомплекса "Динамо" в Астрахани госпитализировали 32 человека, в том числе 21 ребенка с острым отравлением хлором. 8 декабря пятерых детей перевели из реанимации в обычные палаты, их жизни ничего не угрожает. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Следственный комитет
Следственный комитет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.