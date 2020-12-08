Найден единственный способ зафиксировать полет российского "Буревестника"

Наблюдатели видят лишь росчерк на экране

Российскую крылатую ракету "Буревестник", оснащенную ядерным двигателем и боевой частью мощностью две мегатонны, можно обнаружить лишь при ее попадании в цель. Результатом будет внезапное исчезновение одного из крупных мегаполисов США вместе со всем населением, сообщили эксперты издания "Военно-промышленный курьер".

По их данным, наблюдатель с самолета дальнего радиолокационного обнаружения может засечь "Буревестник" на дальности не более 32 километров. Но и в этом случае ракета станет лишь росчерком на экране радара, который военные примут за стаю птиц или большую волну.

Способ зафиксировать полет "Буревестника" есть. Это радиоактивный след от ракеты, содержащий изотопы йода-131, рутения-103, цезия-134 и цезия-137. Но он проявится только на третьи сутки – после того, как поднимется в верхние слои атмосферы.

Характеристики "Буревестника" описал в марте 2018 года президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Российский лидер отметил, что это низколетящая малозаметная крылатая ракета, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата.

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