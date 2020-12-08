"Темп прироста начал стабилизироваться": Попова оценила ситуацию с COVID-19

Глава Роспотребнадзора также дала совет россиянам на Новый год

В Роспотребнадзоре заявили о начале стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

"Темп прироста начал потихонечку стабилизироваться ", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда", призвав россиян продолжать соблюдать все меры предосторожности.

Попова также рекомендовала отметить Новый год в кругу семьи, на свежем воздухе или за городом, отказавшись от походов в гости.

"Если мы общаемся в своем коллективе, в своей семье все время и каждый день, то мы уже этот контакт имеем. Вот этим кругом я бы сегодня предложила встретить Новый год - вот этим кругом людей, которые общаются между собой, которые уже знакомы по вирусной составляющей", - призвала руководитель надзорного ведомства.

По данным оперативного штаба, за стуки в стране выявлено 26 тысяч 97 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 24 тысячи 938 пациентов. 562 человека скончались.

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