Московский эндокринный завод освоил выпуск препаратов для лечения COVID-19

Москва полностью обеспечена лекарственными препаратами гепаринового ряда

Москва полностью обеспечена лекарственными препаратами гепаринового ряда, заверил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Он рассказал, что на сегодняшний день в городе около 26 фармацевтических предприятий, производящих различные фармацевтические продукции, много предприятий открывается.

"Мы, в принципе, можем быть уверенными том, что Москву точно обеспечим лекарственными препаратами. Благодаря Московскому эндокринному заводу, который в последнее время практически в два-три раза увеличил производство препаратов гепаринового ряда (антикоагулянты, применяемые для предотвращения образования тромбов сосудов, что является одним из наиболее опасных проявлений коронавирусной инфекции), у нас точно не должно быть проблем с этой продукцией в городе", - заявил Прохоров.

При этом первый замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб добавил, что производство гепарина планируется увеличить вдвое. По его словам, сейчас гепарина производится 850 тысяч ампул, но в дальнейшем предполагается наращивание этого производства в два раза. Уже в I квартале 2021 года в столице будут выпускать 1 млн 600 тыс. ампул гепарина.

"Мы здесь единым фронтом работаем, как министерство промышленности, так и правительство с департаментом промышленности города Москвы, решаем те задачи, которые сегодня перед нами стоят по наращиванию производства препаратов как антиковидной группы препаратов, которые сегодня применяются", - отметил Цыб.

В период пандемии МЭЗ увеличил объемы производства и организовал выпуск новых для себя препаратов для лечения COVID-19, среди которых: Гепарин, Эноксапарин натрия и Надропарин кальция - антикоагулянты, применяемые для предотвращения образования тромбов сосудов, что является одним из наиболее опасных проявлений коронавирусной инфекции. Также в текущем году на предприятии было проведено дооснащение производственных линий с целью организации производства препаратов "Мидазолам" и "Сибазон" в новых лекарственных формах, применяемых для помощи неизлечимо больным детям с генерализованными тоническими, клоническими и тонико-клоническими судорогами. До настоящего времени аналогичные препараты в России не производились и закупались за рубежом.

Сегодня около 70% производимых МЭЗ препаратов входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это единственное в России предприятие, производящие анальгетики центрального действия, применяемые для оказания помощи больным с онкологическими заболеваниями.

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