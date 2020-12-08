Льготную ипотеку предложили распространить на "вторичку"

Это эффективная мера, отметила Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить льготную ипотеку на вторичное жилье.

Ранее по инициативе президента России Владимира Путина в стране была запущена программа льготной ипотеки по 6,5% годовых, напоминает РИА Новости.

Матвиенко отметила, что эта мера оказалась эффективной и с социальной, и с экономической точки зрения. В связи с этим нужно рассмотреть возможность "распространения целевого субсидирования на вторичное жилье".

Работа по совершенствованию жилищного кредитования должна быть продолжена, мы видим хорошие перспективы в развитии цифровой ипотеки", - отметила спикер Совфеда.

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