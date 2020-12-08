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Льготную ипотеку предложили распространить на "вторичку"

15:59
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Это эффективная мера, отметила Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить льготную ипотеку на вторичное жилье.
Путин поручил распространить ипотеку на строительство деревянных домов

Ранее по инициативе президента России Владимира Путина в стране была запущена программа льготной ипотеки по 6,5% годовых, напоминает РИА Новости.

Матвиенко отметила, что эта мера оказалась эффективной и с социальной, и с экономической точки зрения. В связи с этим нужно рассмотреть возможность "распространения целевого субсидирования на вторичное жилье".

Работа по совершенствованию жилищного кредитования должна быть продолжена, мы видим хорошие перспективы в развитии цифровой ипотеки", - отметила спикер Совфеда.  

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