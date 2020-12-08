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"Нас трясло": Подольская и Пресняков разрыдались из-за выступления сына

16:07
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Старший сын звездной пары - 5-летний Артемий впервые вышел на сцену

Певица Наталья Подольская призналась, что разрыдалась во время первого выступления своего старшего сына, 5-летнего Артемия.

Подольская рассказала о втором ребенке и предстоящих крестинах
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Подольская и ее супруг, музыкант Владимир Пресняков, ранее отдали сына в балет Todes Аллы Духовой.

"Нас трясло, слезы текли! Я таких эмоций в жизни еще не испытывала никогда! Я никогда не забуду этот момент. Сегодня я стала еще больше понимать свою маму. И еще раз спасибо за счастье быть родителем", - написала она в инстаграме.

Пресняков и Подольская вместе уже 15 лет, десять из них они состоят в браке. У пары есть пятилетний сын Артемий и родившийся в октябре Иван.  У Владимира также есть сын Никита от Кристины Орбакайте.

Ранее Подольская рассказала о предстоящих крестинах маленького Вани.

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