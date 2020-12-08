"Нас трясло": Подольская и Пресняков разрыдались из-за выступления сына

Старший сын звездной пары - 5-летний Артемий впервые вышел на сцену

Певица Наталья Подольская призналась, что разрыдалась во время первого выступления своего старшего сына, 5-летнего Артемия.

Подольская и ее супруг, музыкант Владимир Пресняков, ранее отдали сына в балет Todes Аллы Духовой.

"Нас трясло, слезы текли! Я таких эмоций в жизни еще не испытывала никогда! Я никогда не забуду этот момент. Сегодня я стала еще больше понимать свою маму. И еще раз спасибо за счастье быть родителем", - написала она в инстаграме.

Пресняков и Подольская вместе уже 15 лет, десять из них они состоят в браке. У пары есть пятилетний сын Артемий и родившийся в октябре Иван. У Владимира также есть сын Никита от Кристины Орбакайте.

Ранее Подольская рассказала о предстоящих крестинах маленького Вани.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"