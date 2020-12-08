Сенаторов и депутатов с двойным гражданством разрешили лишать полномочий

Другим поводом может стать нарушение срока проживания на территории субъекта

Госдума приняла во втором чтении изменения в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы. Законопроект расширяет перечень оснований для лишения полномочий сенаторов и депутатов нижней палаты.

Одно из оснований для досрочного прекращения полномочий – наличие у парламентария иностранных счетов и вкладов. При официальном приобретении иностранного гражданства полномочия прекращаются досрочно. Также парламентарий лишается своего статуса, если наличие второго гражданства будет выявлено во время проверок.

Законопроект устанавливает еще одно основание для досрочного прекращения полномочий членов Совета Федерации. Сенатор лишится статуса, если будет выявлено несоблюдение требования о необходимом сроке проживания на территории субъекта федерации, который представляет парламентарий, передает ТАСС.

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