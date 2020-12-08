В МГД подготовили поправки о выделении еще 500 млн руб на поддержку инноваций

Это инвестиции в наше будущее

В Мосгордуме обсудили выделение дополнительных 500 миллионов рублей на субсидии для комплексных инновационных проектов.

Соответствующие поправки внесли в проект бюджета столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Об этом агентству "Москва" заявил председатель комиссии МГД по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

Он отметил, что поддержка инновационных технологий складывается из налоговых льгот, налаживания кооперационых связей, а также консультативной помощи. Все эти механизмы эффективно работают, поэтому снижать финансовые вложения в эту отрасль не выгодно.

"Это инвестиции в наше будущее, в рост развития технологий и в человеческий капитал <…> Эти вложения помогут в создании высокотехнологичных производств и высокооплачиваемых рабочих мест, будут способствовать развитию предпринимательской деятельности в инновационной и научной сферах", - сообщил Головченко.

Депутат отметил, что инновационный сектор сегодня дает не только рабочие места и налоговые поступления. Это еще и передовая экономического развития. в Москве работает целый спектр механизмов, которые создают для предпринимателей инновационного сектора особые условия развития.

"Сейчас на мировом уровне ведется охота за головами, лучших специалистов готовы перекупить из любой страны. Нам важно, чтобы наши московские предприниматели, стартаперы, инноваторы видели перспективы для своего дела, своих наработок именно у себя на родине", - заключил Головченко.

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