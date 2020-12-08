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Участник шоу "Давай поженимся" оказался педофилом

16:29
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Суд приговорил его к 13 годам тюрьмы

Житель Санкт-Петербурга, герой ток-шоу "Давай поженимся" от 2018 года Руслан Казанцев получил 13 лет колонии строгого режима по делу о педофилии.

По версии следствия, 43-летний мужчина летом 2019 года в квартире дома на проспекте Маршака неоднократно насиловал двух девочек - семи и 11 лет. Дети жили по соседству с педофилом и часто гуляли на детской площадке одни, передает РИА Новости.

Руслан Казанцев был одним из трех претендентов на сердце девушки в программе "Давай поженимся" два года назад. Он позиционировал себя как владелец отеля, который на досуге посещает святые места.

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