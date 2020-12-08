ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин выделил дополнительные средства на закупку препаратов от COVID-19

16:48
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Из городского бюджета будет дополнительно направлено 1,6 миллиарда рублей

Власти Москвы выделили дополнительные средства на закупку препаратов против COVID-19. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Московский эндокринный завод освоил выпуск препаратов для лечения COVID-19
Попова: тотального запрета на проведение мероприятий нет

"На закупку лекарственных препаратов для лечения COVID-19 из городского бюджета будет дополнительно направлено 1,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что закупленные в рамках данного решения препараты предназначены для коронавирусных стационаров, а также для бесплатной выдачи пациентам, которые проходят лечение на дому.

Ранее оперштаб сообщил, что в столице за сутки подтверждено 5 тысяч 232 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализировали за последние 24 часа 1 тысячу 705 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 515 человек.

Видео: Московский эндокринный завод наладил выпуск препаратов для лечения COVID-19

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина против COVID-19
Вакцина против COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.