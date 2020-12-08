Собянин выделил дополнительные средства на закупку препаратов от COVID-19

Из городского бюджета будет дополнительно направлено 1,6 миллиарда рублей

Власти Москвы выделили дополнительные средства на закупку препаратов против COVID-19. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"На закупку лекарственных препаратов для лечения COVID-19 из городского бюджета будет дополнительно направлено 1,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что закупленные в рамках данного решения препараты предназначены для коронавирусных стационаров, а также для бесплатной выдачи пациентам, которые проходят лечение на дому.

Ранее оперштаб сообщил, что в столице за сутки подтверждено 5 тысяч 232 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализировали за последние 24 часа 1 тысячу 705 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 515 человек.

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