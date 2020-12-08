Украина может наладить выпуск "Спутник V" для третьих стран

В случае одобрения вакцину будет производить фармкомпания в Харькове

Центр имени Гамалеи и Фонд прямых инвестиций готовы передать технологии и сырье для производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Украины. Об этом сегодня руководители учреждений заявили в Москве на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Политик в октябре во время встречи с Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность поставок "Спутника V" на Украину. Глава нашего государства дал соответствующие поручения. И вот рабочая группа пришла к выводу, что уже сейчас в случае одобрения вакцина может выпускаться фармкомпанией в Харькове и поставляться в Белоруссию и в другие государства (третьи страны) после регистрации, сообщает "ТВ Центр".

"Сейчас вопрос заключается в следующем - что это предприятие может начать производство вакцины как минимум на экспорт в третьи страны, но наша главная задача, моя главная задача как представителя сегодня с Украины, в том, чтобы производство было на территории Украины в интересах украинских граждан. Для этого необходимо пройти регистрацию в соответствующих госорганах и получить такие разрешения. Наша политическая сила сделает все, чтобы производство вакцины "Спутник V" состоялось", - заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

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