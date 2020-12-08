Католикос всех армян призвал Пашиняна уйти в отставку

Протесты в стране не стихают уже месяц

В Ереване и других городах Армении прошли акции протеста, участники которых требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Ранее оппозиция предъявила ему ультиматум - сложить полномочия до 8 декабря. Противники Пашиняна называют его предателем за то, что он подписал трехстороннее заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. На премьера также возлагают ответственность за экономические и социальные проблемы страны.

- Никол - предатель! Никол - предатель! Никол - предатель!

Протестующие выстроились в "живые цепи" на центральных улицах Еревана и других городов Армении. Срок ультиматума, который оппозиция выдвигала премьеру, истек.

"Как мы видим, Пашинян в отставку не подал. Следовательно, начиная с этого момента, граждане Армении имеют легитимное право на мирные акции неповиновения. Действуйте в рамках закона, не поддавайтесь на провокации, а правоохранительные органы - обеспечьте право жителей Армении на мирные акции!" – сказал член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Работы у армянских полицейских, действительно, прибавилось. Вместе с противниками Пашиняна на улицы вышли и сторонники действующего премьера. Стражам порядка пришлось разнимать их потасовки. Одна из таких произошла в городе Арарат, в 60 километрах от Еревана. В столице протестующие заблокировали двери поезда метрополитена на одной из станций. На несколько часов движение остановилось на всей единственной ветке подземки. Автомобилистам тоже приходится простаивать в пробках. Акции протеста проходят прямо на дорогах.

Сам Никол Пашинян в эти минуты проводил очередное совещание с военными по вопросам социального страхования. Служба безопасности страны еще накануне выпустила специальное заявление о том, что знает, кто и зачем вышел на улицы: "СНБ Армении располагает сведениями о том, что некоторые юридические лица, руководители органов местного самоуправления принуждают находящихся в подчинении граждан к участию в митингах оппозиции. Применяются: материальное поощрение, уговоры и угрозы увольнения. Призываем не подчиняться незаконным требованиям. Все случаи принуждения будут раскрыты, а виновные понесут наказание".

Ну, а пока к дверям самого ведомства несут наручные часы и флаконы парфюма. Заявлялось, что именно их протестующие вынесли из резиденции премьера, когда ворвались туда месяц назад. Толпа скандирует: "Эти вещи волнуют Пашиняна больше чем по сути капитуляция Армении". Именно так оппозиция расценивает подписанное Москвой, Ереваном и Баку совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Доводы о том, что это наконец остановило кровопролитие, спасло тысячи жизней, да и другого выхода у Пашиняна по сути не было, оппозиция не принимает. Плюс к этому ухудшение экономической и социальной ситуации в стране. Все это тоже ставят в заслугу действующему премьеру. Единственный выход, по мнению президента республики, досрочные парламентские выборы. До их проведения власть, считает Армен Саркисян, следует передать правительству национального согласия. С таким же призывом к Пашиняну сегодня обратился каталикос всех армян.

"По-отечески призываю его взять на себя ответственность и сложить полномочия премьер-министра, чтобы не допустить потрясений, возможных столкновений и трагических последствий. Парламенту следует действовать с высоким чувством ответственности, и выбрать нового премьер-министра, сформировать правительство национального согласия", - сказал Гарегин II, католикос всех армян.

Впрочем, пока до согласия еще далеко, констатируют эксперты. Протесты в стране не стихают уже месяц. Сегодня полиция рапортует о десятках задержанных, а оппозиция заявляет, что будет выходить на улицы, пока не добьется своей цели.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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