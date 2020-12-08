В гранд-финале конкурса "Цифровой прорыв" приняли участие 45 IT-команд из России

Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей

Лучшие IT-команды России представили свои проекты специалистам ведущих компаний и госкорпораций России в ходе гранд-финала конкурса "Цифровой прорыв", который является флагманским проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей".

45 команд-победителей получили шанс не только продемонстрировать свои навыки, но и обсудить внедрение собственных разработок и договориться о дальнейшем сотрудничестве, сообщает "ТВ Центр". На открытой встрече участники гранд-финала обсудили с топ-менеджерами организаций-партнеров и представителями органов власти итоги конкурса. К собравшимся обратился первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

"Весь мир неожиданно оказался в онлайн-офлайн формате, в котором проходил в этом году конкурс "Цифровой прорыв". И это означает, что IT-решения, современные команды, способные быстро находить такие решения, востребованы во всем мире и у нас в России, как никогда, а это значит, что у Вас есть прекрасные возможности реализовать свои знания, свой талант, быть успешными и быть полезными и для своей страны, и для каждого человека, который живет в нашей стране", - сказал Кириенко.

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