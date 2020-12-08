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Собянин присвоил названия четырем станциям Большой кольцевой линии метро

16:49
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Свои имена получили станции Новаторская, Карамышевская, Мневники и Терехово

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил наименования четырем строящимся станциям Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

Соответствующие постановление уже подписано, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, свое имя получила станция Новаторская (рабочее название "Улица Новаторов"). Она расположена вдоль улицы Новаторов вблизи примыкания к Ленинскому проспекту и является пересадочной на строящуюся Троицкую линию метро.

Наименование появилось у станции Карамышевская (рабочее название "Улица Народного Ополчения"). Она расположена вблизи пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения.

Приобрели свое название станции Мневники - расположена на территории Мневниковской поймы вблизи Карамышевской набережной - и Терехово - расположена на территории Мневниковской поймы в районе бывшей деревни Терехово.

Большая кольцевая линия - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и 3 электродепо (включая существующий участок "Каховская-Каширская"). С БКЛ можно будет пересесть на другие линии метро, МЦК, МЦД и линии железной дороги. Строительство завершится в 2022 году.

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