Как проходит масштабная вакцинация против коронавируса в России

К прививочной кампании присоединились Челябинск, Владивосток, Новосибирская и Пермская области

24 тысячи 938 россиян выписаны из больниц после перенесенного коронавируса. Суточный прирост заболевших новой инфекцией, по данным оперштаба, составил 26 тысяч 100 человек, умерли за сутки 562 пациента. К масштабной вакцинации присоединились Владивосток, Новосибирская и Пермская области, первую партию вакцины от коронавируса получил Челябинск.

В герметичных боксах, где температура - строго минус 18, первую партию препаратов института Гамалеи развозят в челябинские больницы и поликлиники. С этого дня там начинается первый этап масштабной вакцинации от COVID-19.

Первыми прививку делают врачи, учителя, сотрудники полиции и волонтеры. Словом все те, кто сегодня вынужден контактировать с большим количеством людей. А значит особо подвержен риску заболеть. Процедура - бесплатная и добровольная.

"За 8 месяцев работы с COVID-19 я не болела и не хочу дальше болеть, поэтому решилась на прививку", - сказала врач Ирина Киселева.

Решившихся с каждым днем все больше. Первую поступившую на склад тысячу доз препарата в Челябинске уже распределили. Областные власти сделали заказ на еще несколько тысяч.

"Вакцина нужна, ее все ждут и не только в нашем регионе. То есть отношение к вакцинации меняется. Тогда только 12% были готовы вакцинироваться, сейчас уже более 50%", - заявил Ирина Гехт, первый заместитель губернатора Челябинской области.

В рамках масштабной вакцинации партию "Спутник V" уже привезли в Новосибирскую и Пермскую область. Во Владивостоке сделали первые инъекции тем, кто несет боевое дежурство на Тихоокеанском флоте. А до конца года планируют привить 80 тысяч военнослужащих.

Чтобы вакцины хватило всем желающим, производство препарата оперативно разворачивают на целом ряде российских предприятий. Помимо вакцины, нужны и лекарства для лечения COVID-19. И их уже наладили на Московском эндокринном заводе.

"Мы можем быть уверены, что обеспечим препаратами, а благодаря Московскому эндокринному заводу, который в последнее время в два-три раза увеличил производство гепаринового ряда, у нас точно не должно быть проблем с той продукцией в городе", - заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В Хакасии на помощь медикам пришли военные. В Черногорске уже функционирует полевой госпиталь. А теперь специалисты начали масштабное тестирование на наличие вируса, проверку прошли 1200 человек. Всем пациентам с положительным результатом военные врачи назначают необходимое лечение и курс реабилитации в зависимости от тяжести протекания болезни.

Чтобы помешать распространению вируса в Саратовской области и Карачаево-Черкесии с сегодняшнего дня запретили проводить массовые мероприятия, праздничные банкеты и корпоративы.

Не будет в этом году и новогодних елок во всех российских школах. Подросткам не всегда просто объяснить, как важно соблюдать правила санитарной безопасности.

На этих кадрах - празднование дня рождения популярного блогера. Молодые люди обнимаются, танцуют, поют. Какое уж тут соблюдение социальной дистанции. Теперь столичному ресторану - он принадлежит одному из известных рэп-исполнителей - где проходила вечеринка, грозит закрытие или штраф до миллиона рублей. Возможно, так, тем, кто до сих пор не осознал серьезности угрозы, станет понятно, что коронавирус - это не шутки. Маски и перчатки никто не отменял. Как минимум до вакцинации.

Екатерина Выскребенцева, Елена Макарова. "ТВ Центр".

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