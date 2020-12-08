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Коронавирус в мире: в США и Европе ужесточают режим ограничений

18:09
  • вторник
  • 08 декабря 2020

В Дании со среды закроют кинозалы, театры и рестораны

Общее число инфицированных в мире превысило 67 миллионов 750 тысяч человек. Больше всего пострадавших в США - количество выявленных случаев превысило 15 миллионов.

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Уже шестой день подряд в стране фиксируют около 200 тысяч новых случаев заболевания в день. За минувшие сутки из-за осложнений от коронавируса скончалось почти полторы тысячи человек. Самая тяжёлая ситуация - в штате Калифорния. Местные власти вынуждены вводить жёсткие ограничительные меры. Уже почти во всех округах действует режим локдауна. Жителям не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости. Закрываются рестораны и бары.

На втором месте в мире - Индия, которая приближается к отметке в 10 миллионов инфицированных. Суточный прирост заболеваемости здесь не так велик - обнаружено 26,5 тысячи новых случаев. Но общая нагрузка на систему здравоохранения очень велика.

Новые ограничения вводят и европейские страны, передает "ТВ Центр". В Дании со среды закроют кинозалы, театры и рестораны. Школьников отправят на досрочные каникулы - скорее всего, до конца этого года.

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