Гинцбург рассказал, что будет с коронавирусом в следующем году

Полностью уничтожить COVID-19 невозможно

Полностью избавится от новой коронавирусной инфекции невозможно. Об этом заявил Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Все дело в том, что вирус передается не только от человека к человеку, но и живет в диких и домашних животных. Кроме того, не исключено, что COVID-19 способен выжить и во внешней среде.

"Полностью уничтожить этот возбудитель, к сожалению, принципиально невозможно, потому что эта инфекция природно-очаговая", - отметил он.

Единственный способ борьбы с вирусом – сделать его вакциноуправляемым. Как только большая часть населения сделает прививку от COVID-19, вирус удастся "обуздать". В России ситуация с коронавирусом может стать управляемой с помощью вакцин уже к ноябрю 2021 года, когда прививки получат около 70% жителей, передает ТАСС.

"После этого мы будем научно обоснованно говорить, думать и считать, что действительно данный процесс находится под контролем", - добавил Гинцбург.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"