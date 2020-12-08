Гинцбург рассказал, что будет с коронавирусом в следующем году

Полностью уничтожить COVID-19 невозможно
Полностью избавится от новой коронавирусной инфекции невозможно. Об этом заявил Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Все дело в том, что вирус передается не только от человека к человеку, но и живет в диких и домашних животных. Кроме того, не исключено, что COVID-19 способен выжить и во внешней среде.
"Полностью уничтожить этот возбудитель, к сожалению, принципиально невозможно, потому что эта инфекция природно-очаговая", - отметил он.
Единственный способ борьбы с вирусом – сделать его вакциноуправляемым. Как только большая часть населения сделает прививку от COVID-19, вирус удастся "обуздать". В России ситуация с коронавирусом может стать управляемой с помощью вакцин уже к ноябрю 2021 года, когда прививки получат около 70% жителей, передает ТАСС.
"После этого мы будем научно обоснованно говорить, думать и считать, что действительно данный процесс находится под контролем", - добавил Гинцбург.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"