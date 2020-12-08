На юго-востоке Москвы будет создан флагманский центр "Мои документы"

Популярные сервисы станут более доступны

На юго-востоке Москвы будут созданы флагманский центр "Мои документы" Юго-Восточного административного округа и центр госуслуг поселения Щербинка.

Соответствующее решение принял мэр столицы Сергей Собянин. Оба центра будут включены в перечень многофункциональных центров, предоставляющих услуги по государственной регистрации отдельных актов гражданского состояния.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, флагманский центр откроют в одном из корпусов ТРЦ "Город" по адресу: Рязанский проспект, дом 2, корпус 3. В центре будут работать 62 окна и популярные сервисы, такие как "Мое здоровье", "Мои путешествия", "Мое фото", "Мое кафе". На втором этаже парковочной зоны ТРЦ "Город" будет организован осмотр транспортных средств инспекторами ГИБДД.

Кроме того, во флагмане ЮВАО появится уникальный сервис – "Консульская легализация документов". За услугой могут обратиться россияне и иностранцы вне зависимости от регистрации.

Городской центр "Мои документы" в Щербинке планируется разместить в ТЦ "Галерея Щербинка" на улице Новостроевская, дом 6. Здесь можно будет получить полный перечень услуг и сервисов, в том числе провести регистрацию актов гражданского состояния, заменить водительские права, решить миграционные вопросы.

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