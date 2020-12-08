В Москве создадут информационную систему поиска пропавших домашних животных

Сервис также будет напоминать хозяевам о вакцинации питомцев

В Москве будет создана информационная система для записи к ветеринару и поиска пропавших животных.

Постановление о создании такого сервиса подписал мэр столицы Сергей Собянин. "Ветеринарная автоматизированная система" или "ВетАС" даст возможность электронно записаться к ветврачу, оформить поиск потерявшихся домашних животных. Система будет вести учет, регистрацию животных, их медицинские карты, а также напоминать хозяевам о вакцинации.

"Информирование владельцев животных о плановых профилактических и противоэпизоотических мероприятиях, а также о мероприятиях в части идентификации и учета животных производится с помощью электронной почты, SMS-сообщений и личного кабинета на портале mos.ru. При отсутствии у животного обязательной вакцинации ИС "ВетАС" направит владельцу соответствующее уведомление", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Кроме того, в "ВетАС" будет вестись реестр приютов для безнадзорных животных. Если у отловленного животного есть идентификационный номер, то специалист может узнать контактные данные владельца животного и сообщить о нахождении животного хозяину.

На сегодняшний день к системе подключено 26 государственных ветеринарных учреждений, работают более 700 специалистов государственной ветеринарной службы Москвы. Всего в систему внесены сведения о 618 023 животных.

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