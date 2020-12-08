Росстат приглашает малый бизнес принять участие в экономической переписи

Анкету необходимо заполнить в электронном виде до 1 апреля 2021 года

Росстат напомнил о проведении экономической переписи малого бизнеса в первом полугодии 2021 года. Такое мероприятие проводится один раз в пять лет и в соответствии с законодательством участие в нем является обязательным.

"Сегодня 75% предприятий и более 15 миллионов человек в нашей стране – это малый бизнес. Он определяет экономическую успешность страны и благосостояние ее граждан. Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются", - сообщил TVC.RU в пресс-службе ведомства.

На основе полученной от бизнеса информации будут приниматься государственные решения и программы поддержки, объяснили в Росстате.

Анкету экономической переписи необходимо заполнить в электронном виде до 1 апреля 2021 года на портале госуслуг, сайте Росстата (при наличии электронной цифровой подписи) или с помощью операторов электронного документооборота.

Кроме этого, сохраняется возможность личного предоставления заполненной анкеты в бумажном виде в орган статистики или отправки по почте.

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