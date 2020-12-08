ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росстат приглашает малый бизнес принять участие в экономической переписи

18:33
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Анкету необходимо заполнить в электронном виде до 1 апреля 2021 года

Росстат напомнил о проведении экономической переписи малого бизнеса в первом полугодии 2021 года. Такое мероприятие проводится один раз в пять лет и в соответствии с законодательством участие в нем является обязательным.

"Сегодня 75% предприятий и более 15 миллионов человек в нашей стране – это малый бизнес. Он определяет экономическую успешность страны и благосостояние ее граждан. Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются", - сообщил TVC.RU в пресс-службе ведомства.

На основе полученной от бизнеса информации будут приниматься государственные решения и программы поддержки, объяснили в Росстате.

Анкету экономической переписи необходимо заполнить в электронном виде до 1 апреля 2021 года на портале госуслуг, сайте Росстата (при наличии электронной цифровой подписи) или с помощью операторов электронного документооборота.

Кроме этого, сохраняется возможность личного предоставления заполненной анкеты в бумажном виде в орган статистики или отправки по почте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Бизнес
Бизнес
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.