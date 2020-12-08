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Умер последний министр обороны СССР

18:45
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Его похоронят на федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах

Скончался последний министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников.

Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на свои источники. Ему было 78 лет. Причина смерти не раскрывается.

Похороны пройдут на федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах, заявил РИА Новости руководитель аппарата "Клуба военачальников" Николай Дерябин.

Шапошников был министром обороны СССР с 23 августа по 26 декабря 1991 года.

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