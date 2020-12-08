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Чиновник случайно застрелил женщину, приняв ее за лису

19:35
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Возбуждено дело

В Татарстане 52-летний глава сельского поселения случайно застрелил 38-летнюю женщину из охотничьего ружья, приняв ее за лису.

Трагедия произошла в поселке Куланга в Кайбицком районе. К главе поселения обратилась супружеская пара с жалобой на то, что на их участке бегает дикая лиса. Ловить хищницу отправился сам чиновник и муж убитой.

Вечером 7 сентября они устроили засаду. Вдруг в какой-то момент женщина вышла в сарай с мерцающим фонариком на лбу. Глава поселения перепутал отблеск с глазами лисицы и выстрелил дважды из ружья.

Муж экстренно повез раненую супругу в больницу, но по дороге она скончалась. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, заявили в региональном СКР. Чиновник владел оружием законно.

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