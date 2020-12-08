Песков оценил возможность производства "Спутник V" на Украине

Ранее сообщалось, что препарат могут начать производить в Харькове

В Кремле прокомментировали возможность производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Украины.

"Производство зависит от разрешения властей", - заявил в разговоре с РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в РФПИ и центре Гамалеи заявили, что готовы производить "Спутник V" на предприятии в Харькове и подать документы для ее регистрации.

При этом информация о том, что АО "Биолек" (Харьков) уже наладило производство российской вакцины, не соответствует действительности, заявил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

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