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Песков оценил возможность производства "Спутник V" на Украине

19:23
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Ранее сообщалось, что препарат могут начать производить в Харькове

В Кремле прокомментировали возможность производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Украины.
Украина может наладить выпуск "Спутник V" для третьих стран

"Производство зависит от разрешения властей", - заявил в разговоре с РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в РФПИ и центре Гамалеи заявили, что готовы производить "Спутник V" на предприятии в Харькове и подать документы для ее регистрации.

При этом информация о том, что АО "Биолек" (Харьков) уже наладило производство российской вакцины, не соответствует действительности, заявил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

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