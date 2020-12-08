Заслуженный врач Вадим Розенталь погиб в Подмосковье

На него упало дерево

В Подмосковье погиб заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Вадим Розенталь.

Инцидент произошел в щелковском СНТ "Озерный". Как сообщили в Следственном комитете, 8 октября 82-летний Розенталь ушел из дома на рубку сухостоя для того, чтобы заготовить дров. Он взял с собой бензопилу, огородную тачку и отправился в лесополосу.

По предварительным данным, во время спиливания сухостоя на голову заслуженного врача упало дерево. Он скончался от черепно-мозговой травмы, передает ТАСС. Подмосковный СКР начал проверку.

Розенталь был врачом высшей квалификационной категории. Участвовал в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС. Основал "Институт экологической реабилитации", написал книгу "Индивидуальное питание".

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