Документ предусматривает передачу фонду ОМС части полномочий страховщиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о реформе системы ОМС, который, в частности, предусматривает передачу фонду ОМС части полномочий страховщиков.

Согласно документу, Федеральный фонд обязательного медстрахования получит полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи, которую оказывают в федеральных медорганизациях.

В законе также указывается, что объемы предоставления медицинской помощи будут распределяться между федеральными медицинскими организациями решением федерального органа исполнительной власти в устанавливаемом кабмином порядке с учетом мощностей таких организаций и объемов оказываемой медицинской помощи за счет иных источников финансирования.

Кроме того, теперь законом предусматривается, что ФОМС будет вести единый реестр медорганизаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, и реестры медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования по территориальным программам ОМС.

Подписанный Путиным документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он был одобрен Госдумой в ноябре. Изменения вносятся в федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

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