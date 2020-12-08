Путин подписал закон о бюджете на 2021-2023 годы

Он предусматривает восстановление экономики в условиях COVID-19
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации. В бюджете предусмотрено восстановление экономики в условиях пандемии нового коронавируса.
Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Инфляция в этот период не должна превышать 4%.
Также в законе указаны предполагаемые объемы ВВП: в 2021 году - на уровне 115,53 триллиона рублей, в 2022 году - 124,22 триллиона рублей, в 2023 году - 132,82 триллиона рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"