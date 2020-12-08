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Законопроект об иностранных агентах принят в первом чтении

22:35
  • вторник
  • 08 декабря 2020

Главная цель законопроекта - обеспечить прозрачность иностранного финансирования, которое поступает на внутриполитическую деятельность в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительных мерах противодействию угрозам национальной безопасности, передает "ТВ Центр".

Речь о документе, позволяющем признавать иностранными агентами физических лиц и общественные объединения,  которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью - по сути способствуют иностранному вмешательству  во внутренние дела страны.

Как отметил, представляя законопроект, глава думского комитета по безопасности и  противодействию коррупции Василий Пискарёв, подобная практика основана как раз на зарубежном опыте, где понятие иноагент используется на протяжении вот уже нескольких десятилетий.

Главная цель законопроекта - обеспечить прозрачность иностранного финансирования, которое поступает на  внутриполитическую деятельность в  России. Чтобы люди знали, под каким флагом преподносится та или иная информация. Кроме того, иноагентам будет запрещена работа в органах госвласти, местного самоуправления  и закрыт доступ к гостайне.

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