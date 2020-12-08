Путин обсудил возможность реализации непрофильных активов РЖД

У предложения продать клиники компании есть риски, сообщил президент

Задачи развития железнодорожной отрасли стали темой совещания, которое в режиме видеоконференции провел во вторник президент России Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что модернизация сети железных дорог и обновление подвижного состава необходимы для обеспечения транспортной связанности регионов страны, передает "ТВ Центр". Кроме того, устойчивое развитие РЖД определяет динамику многих отраслей отечественной экономики, формирует прочную основу для увеличения экспортного потенциала. Владимир Путин напомнил, что компания активно участвует в таких крупных, знаковых проектах, как развитие Центрального транспортного узла, железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна, в расширении так называемого Восточного полигона – БАМа и Транссиба. Эти проекты, по словам президента, носят стратегический характер, имеют долгосрочный комплексный эффект как для отдельных регионов и территорий, так и для всей страны. Они обеспечивают заказами отечественных поставщиков и подрядчиков, позволяют создать новые качественные рабочие места.

"На ближайшие годы намечен кратный рост инвестиций в развитие Восточного полигона. Сегодня это, безусловно, один из ключевых участков, над которым мы должны работать, это узкое место наших железных дорог. Все, кто сегодня присутствуют на совещании, это хорошо понимают. Надо вывозить товар, вывозить на перспективные азиатские рынки. Средства здесь запланированы большие. Хочу отметить, пропускная способность железных дорог - это тот ресурс, который необходим для сотен, тысяч российских предприятий, все мы это хорошо понимаем. И, конечно, необходимо определить источники финансирования капитальных расходов РЖД в нужном объёме для решения этих задач. Этим летом, как мы все хорошо знаем, и я тоже неоднократно приводил этот пример работы РЖД, при содействии Правительства и Центрального банка "Российские железные дороги" выпустили новый инструмент для нашего рынка ценных бумаг – так называемые вечные облигации. Это поддержало инвестпрограмму компании в текущем году, обеспечило её необходимыми ресурсами. Очевидно, что нужны и другие эффективные решения, которые будут учитывать специфику работы РЖД и позволят использовать современные механизмы привлечения инвестиций", - заявил Путин.

При обсуждении вопроса об источниках финансирования капитальных расходов РЖД рассматривалась, в частности, возможность реализации непрофильных активов компании. Комментируя одно из предложений о том, чтобы в их число включить и объекты медицинской инфраструктуры, Владимир Путин призвал очень внимательно подходить к этому вопросу. Он подчеркнул, что система здравоохранения РЖД работает качественно, а в некоторых городах нет медицинских учреждений, где можно было бы получить квалифицированную помощь.

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