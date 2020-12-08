Саркози могут посадить в тюрьму на четыре года

Во Франции идет суд по делу о телефонной прослушке

Прокуратура Франции просит приговорить бывшего президента Франции Николя Саркози к четырем годам тюремного заключения по делу о коррупции и торговле влиянием.

Гособвинение считает, что два года из четырех Саркози может отбыть условно, передает РИА Новости. Экс-президент выдвинутые против него обвинения опровергает.

Также по делу проходят адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Прокуратура требует для них аналогичное наказание.

Слушания по делу о телефонной прослушке начались в ноябре 2020 года. По версии следствия, Саркози через адвоката мог обещать Азиберу должность в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о другом расследовании, которое касается дела о возможном незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года.

В 2013 году в рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи начали прослушку телефонных разговоров Саркози и выяснили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами.

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