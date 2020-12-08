Умерла телеграфистка, сообщившая в 1945 году весть о Победе

Ей было 100 лет

Телеграфистка Любовь Нетупская, которая объявила в 1945 году весть о Победе, умерла в белорусском Гомеле.

Ветерану Великой Отечественной войны было 100 лет, сообщает РИА Новости.

"Мама ушла тихо, во сне. Похоронили ее в Добруше, на родине моего мужа", - рассказала агентству дочь Нетупской Лариса Зуникова.

В мае 1942-го Нетупскую приняли в отдельный запасной телеграфный батальон. За месяц она освоила профессию. Затем телеграфистка попала в штаб 1-го Белорусского фронта, участвовала в освобождении Белоруссии, Польши и Германии. Дошла до Берлина, а в ночь с 8 на 9 мая 1945 года передала в Москву сведения о подписании Акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

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