Россия запретила импорт яблок и томатов из Азербайджана

Теперь россияне не смогут сделать салат из бакинских помидоров

Россельхознадзор с четверга, 10 декабря, запрещает ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана.

Ведомство неоднократно предупреждало Баку о выявлении вредителей. Так, с 22 октября было зарегистрировано 17 случаев обнаружения восточной плодожорки и южноамериканской томатной моли.

"В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории России Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения", - отметили в Россельхознадзоре.

Азербайджан – крупный поставщик томатов в Россию. В 2019 году он занял первое место по объему поставок - 172,359 тысячи тонн томатов, что составляет 30,9% от всего импорта.

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