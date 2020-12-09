"Замороженные границы": эксперт дал оценку отношениям России и ЕС

Взаимодействие с европейскими странами проседает, констатировал Николай Топорнин

Насколько сильно осложнились отношения между Россией и Германией за последние 30 лет? Почему на диалог с Россией выходит партия правого толка "Альтернатива для Германии"? Что будет после того, как Ангела Меркель сложит полномочия? Кто претендует на пост канцлера Германии?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО.

"У нас много общего с Европой. Мы страна европейского плана, кто бы что ни говорил. Отношения в последнее время значительно испортились. Пандемия коронавируса привела к тому, что практически границы стали закрытыми, Для меня это некий символ. Закрытые, замороженные границы символизируют состояние взаимодействия России и в целом ЕС", - сказал он.

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