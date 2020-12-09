ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Назван простой метод защиты от коронавируса

08:18
  • среда
  • 09 декабря 2020

Вероятность заражения резко снизится

Вероятность заражения коронавирусом тем выше, чем больше патогенов сконцентрировано в воздухе. Соответственно, риск возрастает в закрытых помещениях, чаще всего люди инфицируются в общественном транспорте и на работе, а не на улице. Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал простой способ снизить концентрацию вирусов в общественных местах.
Как проходит масштабная вакцинация против коронавируса в России

"В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте", - сказал Жемчугов в эфире радио Sputnik.

Тот же метод действует на работе и дома. Здесь также необходимо увеличить мощность вентиляции. Снижают концентрацию патогенов и риск заражения не только проветривание, но и частая влажная уборка – это особенно важно, если кто-то переносит болезнь без явных симптомов, заключил врач.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.