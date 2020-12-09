Назван простой метод защиты от коронавируса

Вероятность заражения резко снизится

Вероятность заражения коронавирусом тем выше, чем больше патогенов сконцентрировано в воздухе. Соответственно, риск возрастает в закрытых помещениях, чаще всего люди инфицируются в общественном транспорте и на работе, а не на улице. Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал простой способ снизить концентрацию вирусов в общественных местах.

"В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте", - сказал Жемчугов в эфире радио Sputnik.

Тот же метод действует на работе и дома. Здесь также необходимо увеличить мощность вентиляции. Снижают концентрацию патогенов и риск заражения не только проветривание, но и частая влажная уборка – это особенно важно, если кто-то переносит болезнь без явных симптомов, заключил врач.

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