Выходной 31 декабря оказался выгоднее, чем рабочий день

Как использовать последний день года на пользу бизнесу и не обидеть сотрудников?

Многие бизнесмены замечают, что в декабре у сотрудников значительно снижается производительность. Бизнес-тренер Радислав Гандапас объяснил, из-за чего так происходит и как бороться с проблемой.

В последний месяц года многие работники откладывают дела на время "после праздников". Однако рабочие процессы не возобновляются с приходом января – фактически, работа идет в полсилы до февраля, передает Радио Sputnik.

"Очень многие люди машут рукой, и у них получается, что в последнем месяце года вместо того, чтобы напрячься и завершить все проекты, они проводят месяц на тормозах. Они думают, что после праздников все доделают, но "после праздников" – это не второе января. У нас Рождество, потом Старый Новый год, а потом еще несколько дней, чтобы войти в рабочую колею. По факту это к февралю. Я думаю, что это очень серьезная потеря в производительности и в эффективности бизнеса. В этот период экономика очень страдает", - отметил Гандапас.

Эксперт рекомендовал руководителям компаний замотивировать сотрудников дополнительным выходным перед праздниками – если к концу года все проекты будут закрыты, то 31 декабря можно сделать нерабочим днем.

"Такой подход окупится больше, чем просто заставлять человека находиться на рабочем месте, когда производительность уже под большим вопросом", - уверен бизнес-тренер.

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