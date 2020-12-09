В России начали продвигать "зеленые" продукты

Их выделят в отдельный сегмент

В правительство внесли законопроект по продвижению брендов сельхозпродукции и продуктов питания с улучшенными характеристиками. Их также называют "зелеными" продуктами.

Ожидается, что "зеленые" продукты станут относить к отдельному сегменту. У них появится знак единого образца.

При производстве таких продуктов запретят использовать генно-инженерно-модифицированные организмы и ионизирующее излучение, а также ограничат применение пестицидов и минеральных удобрений.

Если инициативу одобрят, то производители "зеленой" продукции будут добровольно получать сертификат соответствия. Без него они не смогут маркировать товар знаком единого образца.

Какие именно продукты относятся к этому сегменту, не уточняется. Со временем в стране появится общедоступный реестр, благодаря которому граждане получат всю информацию о производителях "зеленой" продукции.

"Выделение такой продукции в отдельный сегмент позволит российскому потребителю осознанно выбирать "зеленые" продукты, с другой стороны - повысить ее конкурентные преимущества за рубежом, сформировать на внешнем рынке положительный имидж страны как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характеристиками", - цитирует РИА Новости вице-премьера Викторию Абрамченко.

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