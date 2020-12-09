ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России начали продвигать "зеленые" продукты

08:34
  • среда
  • 09 декабря 2020

Их выделят в отдельный сегмент

В правительство внесли законопроект по продвижению брендов сельхозпродукции и продуктов питания с улучшенными характеристиками. Их также называют "зелеными" продуктами.
Россия обогнала Европу по темпам роста цен на продукты

Ожидается, что "зеленые" продукты станут относить к отдельному сегменту. У них появится знак единого образца.

При производстве таких продуктов запретят использовать генно-инженерно-модифицированные организмы и ионизирующее излучение, а также ограничат применение пестицидов и минеральных удобрений. 

Если инициативу одобрят, то производители "зеленой" продукции будут добровольно получать сертификат соответствия. Без него они не смогут маркировать товар знаком единого образца.

Какие именно продукты относятся к этому сегменту, не уточняется. Со временем в стране появится общедоступный реестр, благодаря которому граждане получат всю информацию о производителях "зеленой" продукции. 

"Выделение такой продукции в отдельный сегмент позволит российскому потребителю осознанно выбирать "зеленые" продукты, с другой стороны - повысить ее конкурентные преимущества за рубежом, сформировать на внешнем рынке положительный имидж страны как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характеристиками", - цитирует РИА Новости вице-премьера Викторию Абрамченко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Овощной рынок
Овощной рынок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.